Joven cae en pánico tras quedarse sin gasolina en la carretera

Una joven se ha vuelto viral en redes sociales luego de que a través de TikTok compartió su historia del momento en que se quedó sin gasolina en plena autopista y a 400 metros de una estación de combustible.

Presionada porque los automovilistas le pitaban, la joven cayó en pánico y comenzó a llorar sin saber qué haces en esos casos, incluso aseguró que no supo cómo levantar el cofre de su auto y tuvo que ver tutoriales de YouTube para poderlo hacer.

"Se me paró el coche en la autopista. La gente me está tocando (el claxon) como si yo quisiera. Yo no quiero estar parada. Literalmente llevo en el tráfico como una hora y se me acabó la gasolina (...) no puedo hacer nada", contó la mujer conmocionada.

La joven, una vez viendo los tutoriales, tomó un boto de plástico y caminó a la gasolinera. Después regresó a su carro, cortó una botella de plástico con sus tijeras para cejas con la intención de tener un embudo improvisado, lo colocó en la entrada de tanque y vació el garrafón de gasolina. Fue hasta ese momento cuando otro conductor se bajó de su unidad para ayudarla.