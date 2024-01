Joven asegura que los hombres sin dinero no deben tener novia

Una joven tiktoker causó controversia en redes sociales después de que compartió un video con su opinión sobre las relaciones de noviazgo, y es que según contó, un hombre no debería tener novia si no tiene antes una estabilidad económica antes, lo que desató un acalorado debate entre los internautas.

En el clip que dura poco más de dos minutos, la mujer dice que no lo dice porque esas personas (las que no tienen dinero) no sirvan para una relación, sino porque es importante que primero trabajen en sí mismos. Además, aseguró que lastimosamente, en nuestra sociedad a muchos hombres tener dinero les da seguridad.

"Socialmente para los hombres es muy importante el tema de la economía, esto les da seguridad, que debería ser así, no, no debería, pero que es así, lastimosamente es así", relató la mujer.

La joven es conocida en TikTok por constantemente dar consejos acerca de las relaciones sentimentales. En la plataforma de videos suma más de 181 mil seguidores.