Joven argentina viral en TikTok por elogiar a novios mexicanos
Foto: Redes

Joven argentina viraliza TikTok al elogiar a hombres mexicanos como más detallistas y caballerosos

Una influencer argentina causó sensación en TikTok tras compartir su experiencia saliendo con hombres mexicanos, a quienes calificó como “más atentos y caballerosos” que los de su país. El video, publicado por la usuaria @almafonda, generó miles de reacciones y debates en redes sociales.

Según Almi Fonda, en Argentina las citas suelen ser mucho más informales y sencillas, con planes como “vamos a tomar un vino en mi casa”, mientras que vivir en México le elevó la expectativa.

“El mexicano sí o sí te pasa a buscar, te manda un Uber o hace lo imposible para que no llegues sola. Además, te invita la cena, jamás te pediría que le pagaras la mitad”, destacó.

Aunque admitió que “no son perfectos” y que suelen ser “bastante mentirosos”, resaltó que “por lo menos le ponen más ganas” y que cuando un mexicano está interesado, se nota.

“Pero bueno, ¿qué hombre no miente hoy en día?”, agregó con humor.

En contraste, describió a los hombres argentinos como más indiferentes:

“Si no sos vos, va a ser otra. O sea, no le interesa mucho”.

La joven también mencionó que incluso sus amigos mexicanos son más considerados, y concluyó con una reflexión que despertó aún más comentarios:

“Muchos países tendrían que aprender del mexicano. No crean en los hombres nunca. Bye”.

Compartir:
Tal vez te interese
Juárez: Lo arrestan por golpear a su mamá
Juárez Juárez: Lo arrestan por golpear a su mamá
Juárez corre en la Milla Sport Fest en el Estadio 20 de Noviembre
Juárez Juárez corre en la Milla Sport Fest en el Estadio 20 de Noviembre
Publicidad
Enlaces patrocinados