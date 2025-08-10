Joven argentina viral en TikTok por elogiar a novios mexicanos

Joven argentina viraliza TikTok al elogiar a hombres mexicanos como más detallistas y caballerosos

Una influencer argentina causó sensación en TikTok tras compartir su experiencia saliendo con hombres mexicanos, a quienes calificó como “más atentos y caballerosos” que los de su país. El video, publicado por la usuaria @almafonda, generó miles de reacciones y debates en redes sociales.

Según Almi Fonda, en Argentina las citas suelen ser mucho más informales y sencillas, con planes como “vamos a tomar un vino en mi casa”, mientras que vivir en México le elevó la expectativa.

“El mexicano sí o sí te pasa a buscar, te manda un Uber o hace lo imposible para que no llegues sola. Además, te invita la cena, jamás te pediría que le pagaras la mitad”, destacó.

Aunque admitió que “no son perfectos” y que suelen ser “bastante mentirosos”, resaltó que “por lo menos le ponen más ganas” y que cuando un mexicano está interesado, se nota.

“Pero bueno, ¿qué hombre no miente hoy en día?”, agregó con humor.

En contraste, describió a los hombres argentinos como más indiferentes:

“Si no sos vos, va a ser otra. O sea, no le interesa mucho”.

La joven también mencionó que incluso sus amigos mexicanos son más considerados, y concluyó con una reflexión que despertó aún más comentarios:

“Muchos países tendrían que aprender del mexicano. No crean en los hombres nunca. Bye”.