Japoneses aprenden a bailar 'Payaso de Rodeo' gracias a un joven mexicano

Una vez más, quedó claro que los mexicanos saben cómo poner ambiente donde sea que estén. Un video viral en redes sociales muestra a un joven compatriota enseñando a un grupo de estudiantes japoneses a bailar “Payaso de Rodeo”, el popular tema de Caballo Dorado que no puede faltar en las fiestas mexicanas.

Según el testimonio del usuario Alan Nuñez, quien compartió el video en su cuenta de TikTok, todo ocurrió durante una convivencia con estudiantes en Japón. Los jóvenes nipones mostraron gran interés por aprender la coreografía del emblemático tema.

En la grabación se observa a los estudiantes atentos frente a una pantalla donde se reproduce un video de una fiesta mexicana con los pasos típicos del baile. En cuestión de minutos, los jóvenes japoneses logran memorizar y ejecutar la coreografía junto con Nuñez.

Reacciones en redes sociales

El video causó gran impacto entre los usuarios, quienes celebraron este cruce cultural y el entusiasmo de los estudiantes japoneses para aprender el baile en tan poco tiempo.

Comentarios como “Ya es cultura internacional”, “Dejando en alto el nombre de México” y “Gracias por llevar un pedazo de México” fueron comunes en las plataformas sociales.