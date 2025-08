Israel sacrifica cocodrilos tras reiteradas fugas y tratos inhumanos

Foto: Associated Press

Cisjordania.- Una manada de cocodrilos traída hace décadas a un asentamiento israelí en Cisjordania está llegando a su fin, ya que las autoridades sacrifican a los viejos reptiles después de años de repetidos escapes de una granja abandonada durante mucho tiempo.

Las autoridades israelíes declararon el lunes que los veterinarios gubernamentales habían sacrificado a los cocodrilos porque representaban una amenaza para los residentes de la zona y sufrían un trato inhumano. El número exacto de cocodrilos sacrificados y el método de sacrificio no se aclararon de inmediato.

“Los cocodrilos del Nilo en la granja se mantenían en un recinto abandonado en malas condiciones que constituyen maltrato animal, con acceso insuficiente a alimentos, lo que los había llevado a un comportamiento caníbal”, dijo Cogat, el organismo de defensa israelí que administra los asuntos civiles en Cisjordania.

Los cocodrilos fueron traídos inicialmente a la ciudad de Petzael como atracción turística, una aventura comercial frustrada por la violencia entre israelíes y palestinos en la Cisjordania ocupada. Posteriormente, fueron adquiridos por un empresario que esperaba vender su piel. Su destino ha sido una incógnita desde que Israel aprobó en 2012 una ley que clasifica a los reptiles como animales protegidos y prohíbe su cría para la venta como carne o mercancía.

"No quiero pensar en lo que sucederá si un cocodrilo logra escapar y llega al río Jordán, y entonces tendremos un incidente internacional", dijo el jefe de la comunidad local a The Associated Press en 2018, haciendo referencia a la frontera con Jordania a 6.8 kilómetros de distancia.

Cogat dijo que las autoridades habían gastado cientos de miles de shekels israelíes (más de 29 mil dólares) para volver a cercar la granja en ruinas, que se encontraba en mal estado desde que fue cerrada en 2013. Dijo que se consultó a veterinarios sobre cómo exterminar humanamente a los animales.