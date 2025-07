'Influencer' va a lonchería y ofrece pagar consumo con menciones en Instagram

Ciudad Juárez.– La auge de las redes sociales y la democratización de los medios de comunicación ha traído una enorme ventaja para quienes buscan dar a conocer contenido original sin la necesidad de tener o trabajar en un medio grande, además de que ha permitido generar ingresos importantes, lo que hace que muchas personas ahora vean las redes como una fuente importante de ingresos, aunque queda claro que a veces se puede abusar o llegar a lo absurdo.

Y es que una joven emprendedora compartió a través de TikTok una anécdota con una de estas "influencers", quien después de su consumo en el local, se acercó a la caja para pagar, sin embargo, le dijo a la dueña del establecimiento que no tenían dinero y que le pagaría con menciones en sus cuentas de Instagram, ya que a todos los lugares a donde acudía solía pagar de esa manera.

La joven aseguró que reaccionó muy sorprendida con la noticia, tanto que pensó que se trataba de una broma, pero al ver la seriedad en que se lo estaba diciendo, contó que le dio vergüenza decir que no se podía y se inventó que ella era solo trabajadora y que no estaba la dueña, por lo que no podía tomar esa decisión y debía pagar con dinero en efectivo.

De inmediato el video se hizo viral en la red social china, donde recibió muchos comentarios por parte de internautas, quienes aseguraron que esta situación de los "influencers" se estaba saliendo de control.

"A ti te vamos a funar,por dejarte", "Eres la dueña y no puedes lidiar con algo así….?", "me sorprende que seas la dueña y te de "verguenza" decir no", fueron algunos de los comentarios destacados que dejaron usuarios.