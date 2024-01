Influencer trans acusa a zapatero de transfobia por decirle él en lugar de ella

La identidad de género es cada vez más diversa y más aceptada a nivel global, sin embargo, hay todavía sectores de la población que no terminan por comprender la gran variedad que existe y que lejos de respetar, optan más por discriminar y atentar contra los derechos de las personas de cómo desean ser identificadas.

A este problema se sumó un nuevo caso, se trata de una denuncia dada a conocer en redes sociales por la influencer trans "Meli Panda", quien en su cuenta de X compartió un video en donde denunció un acto que consideró transfóbico, pues un vendedor de zapatos en un negocio se negó a decirle ella y usó el pronombre él para hablarle todo el tiempo.

“Está persona me atendió muy agresivamente le pedí amablemente que me dijera ella porque no paraba de decirme EL y dijo que "no le importa" @CONAPRED @COPRED_CDMX @la_de_rh nadie me auxilió yo solo quería mis zapatos y luego vino una persona disque de la SEDENA pidiéndome mi INE”, explicó en un post.

"Lo voy a grabar, me está faltando el respeto a los pronombres, le estoy diciendo que soy una mujer trans, yo le estoy diciendo que no soy él, no es un chiste, ni una broma, y a usted no le importa", mencionó la influencer muy molesta. A lo que el hombre respondió que no era así:

"Yo no te estoy faltando al respeto, aquí estamos hablando de zapatos no de otra cosa. Tú no me vienes a corregir, ni yo a ti, esto es un negocio que nada tiene que ver con lo que me estás diciendo".

Meli la Panda, como se identifica en sus cuentas oficiales, añadió que la situación se tornó violenta. Y advirtió al zapatero que exhibiría su negocio en Internet, al mismo tiempo que lo acusó de transfobia.

De manera súbita, la grabación se detuvo. Sin embargo, la joven decidió publicar el video para hacer un llamado al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y así investigar el caso.