Influencer se queja de su ex porque no le regaló el iPhone 14 Pro Max

La influencer Dania Méndez se ganó cientos de críticas en redes sociales después de que durante su participación en el popular podcast del influencer conocido como UnTalFredo, reconocido por abordar temas emotivos y personales con sus invitados, la joven se quejó de una pareja del pasado que le regaló un teléfono, sin embargo, no era el iPhone 14 Pro Max, que es uno de los más caros de la marca, lo que desató la furia de los internautas.

La influencer aseguró que dio las gracias ante el regalo, pero seguramente su pareja notó el descontento en su rostro por el dispositivo móvil que estaba recibiendo.

"Veo que trae el Iphone 14 Pro, yo siempre he usado el max por mi trabajo... uso pantallota, entonces le dije que se había comprado ese celular.. me dio el Iphone 14, ni pro ni max... cuando vio mi cara por lo del celular me dijo si me había gustado o no, yo le respondí que sí, que gracias".