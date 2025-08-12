Influencer quedó varado en la Antártida chilena tras aterrizar sin permiso

Santiago.- Lo que pretendía ser una misión para recaudar fondos para la investigación del cáncer se ha convertido en una pesadilla para el influencer adolescente estadunidense Ethan Guo, quien se encuentra atrapado desde junio en un lugar remoto en territorio chileno en la Antártida.

Las autoridades dicen que Guo aterrizó su pequeño avión ilegalmente después de proporcionar información falsa sobre el plan de vuelo a los funcionarios que abrieron una investigación.

Guo fue noticia el año pasado cuando, cuando tenía 19 años, emprendió un viaje en un intento de convertirse en la persona más joven en volar sola a los siete continentes y, al mismo tiempo, recaudar donaciones para la investigación del cáncer infantil.

Como parte de su viaje, el adolescente que se identifica como asiático-estadunidense planeaba ir a la Antártida, pero según las autoridades, mintió a los funcionarios al proporcionarles "datos falsos sobre su plan de vuelo". La fiscalía afirmó que solo estaba autorizado a sobrevolar Punta Arenas, pero que continuó rumbo al sur, rumbo a la Antártida, en su Cessna 182Q, una avioneta monomotor conocida por su versatilidad.

Guo fue acusado el 29 de junio de proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin autorización, pero el lunes un juez desestimó los cargos como parte de un acuerdo con sus abogados y la fiscalía chilena. El acuerdo exige al adolescente donar 30 mil dólares a una fundación contra el cáncer infantil en un plazo de 30 días para evitar un juicio. También debe abandonar el país tan pronto como las condiciones lo permitan y tiene prohibido volver a entrar en territorio chileno durante tres años.

El lunes, después del fallo del juez, Guo dijo a The Associated Press en un mensaje de texto que estaba "aliviado por el resultado".

Durante las últimas seis semanas, desde que fue acusado, ha permanecido en una base militar. No fue obligado a permanecer allí, solo a permanecer en territorio chileno, pero debido al duro invierno en esa zona del hemisferio sur, no ha habido vuelos disponibles que pudiera tomar. Y no ha podido volar su Cessna.

El fiscal chileno Cristián Crisoto declaró el lunes a la prensa que el avión de Guo "no tiene la capacidad para volar", sin dar más detalles. Sin embargo, el influencer adolescente estadounidense afirmó que está en conversaciones con su abogado para ver si hay alguna manera de que pueda pilotarlo.

“Permanezco en la Antártida esperando la aprobación de mi vuelo de salida”, declaró Guo a AP. “Espero sinceramente que me la den pronto para que yo y mi avión podamos continuar con mi misión original”.

La fiscalía indicó que Guo también debe cubrir todos los gastos de seguridad de su aeronave y manutención personal durante su estancia en la base militar. También debe cubrir todos los gastos de su regreso.