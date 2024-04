Influencer muere tras impactar su moto contra un tráiler

El famoso influencer Daniel Cruz Zárate perdió la vida, luego de que la motocicleta en la que viajaba se impactó contra un tráiler.

Los hechos ocurrieron en la carretera Sayula de Alemán – Aguilera, en el estado de Veracruz; de acuerdo con primeros reportes, ofrecidos por autoridades locales, el joven tenía 19 años de edad y conducía un vehículo de la marca Yamaha, el cual quedó completamente destruido.

Aparentemente el creador de contenido circulaba a exceso de velocidad, por lo que no tuvo oportunidad de frenar con anticipación y terminó estrellándose contra la parte trasera de la unidad pesada. No obstante, el conductor del tráiler no detuvo su marcha y huyó después del fuerte impacto.

Equipos de emergencia atendieron el percance y trasladaron a Daniel a un hospital de la zona, donde horas más tarde perdió la vida, como consecuencia de las lesiones que sufrió.