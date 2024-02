Influencer confiesa haber abusado de su esposo

Hace unos días, la famosa influencer colombiana Dailyn Montañez estuvo como invitada junto con su esposo Jordan Luis en el canal de YouTube de Mariam Obregón, donde charlaron por unos minutos con la creadora de contenido.

Durante el podcast, Dailyn confesó sin mayor apuro que había cumplido una de sus fantasías junto a su esposo, pero lo hizo sin su consentimiento, algo que generó una ola de comentarios en el video y en la redes sociales, pues internautas denunciaron a la influencer de haber abusado sexualmente de su esposo por haber cometido esa acción.

"Si no es por las buenas es a la mala": así contó Dailyn el abuso a su pareja

En el video de Mariam Ortega que ya tiene 293 mil reproducciones, Dailyn contó que le dijo a uno de sus amigos que una de sus fantasías era “hacerlo eso a su marido”, por lo que le sugirió darle una sustancia para que la pareja de la influencer perdiera el conocimiento y pudiera hacerle lo que quería y así fue.

“Ese día me sentí violado total, ese día yo me sentí raro”, dijo Jordan.

Sin embargo, después abusar de él, su pareja se dio cuenta lo que su novia había hecho, por lo que se molestó con ella y la enfrentó por lo sucedido, aunque ella negó lo que se le señalaba. Lo que ocasionó una fuerte pelea y no se hablaron por un tiempo, pero después dijo haberla perdonado.

“Es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas toca por las malas. Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó, me gustó”, relató la influencer.

La entrevistadora le dijo a Dailyn Montañez que no era aceptable lo que había hecho: “Mami, está fuerte lo que tú hiciste, porque realmente lo hiciste sin la conciencia del hombre”, ante lo cual La tremenda volvió a justificar su violación.