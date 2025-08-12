Indigente asesina a joven que que se negó a darle una moneda; fue detenido

Itagüí.– Un joven de 19 años identificado como Esteban Yepes Palacio fue asesinado por un hombre de avanzada edad en situación de calle en la ciudad de Itagüí, Colombia, luego de que Esteban se negó a darle una moneda, de acuerdo con información de autoridades.

Los hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad de la calle 51 con carrera 53 en la Zona Centro de la ciudad el pasado lunes 11 de agosto.

En el cruce, según testigos, el habitante de calle le pidió una moneda, pero este se negó, lo que llevó a que le propinaran una herida en el cuello, la cual lo hizo desplomarse instantes después, falleciendo en el sitio. En el video se puede observar el momento en que el hombre se regresa luego de interactuar unos segundos con Estaban y lo ataca por la espalda, enterrándole el arma blanca en el cuello. Incluso el joven pide ayuda mientras la sangre sale de la herida.

A través de las redes sociales, quienes lo conocieron destacan que se trataba de una persona amable y respetuosa, que no tenía inconvenientes con la gente. El ataque ocurrió cuando el joven paseaba a su perro en la calle.

En este hecho fue capturado un hombre identificado como William de Jesús Cadavid, de 70 años, quien quedó a disposición de las autoridades y en las próximas horas será procesado por el delito de homicidio agravado.