'I love Peatos'; botana en EU causa burlas entre mexicanos

Ciudad Juárez.– Entre las lenguas existen muchas curiosidades que pueden resultar interesantes e incluso divertidas, y es que a través de TikTok ha surgido un ejemplo de este último por el nombre de una peculiar botana en Estados Unidos.

Fue el usuario @zavala_559 quien se encargó de difundir a través de un video en la red social china el momento en que se dio cuenta de una fritura con el nombre de Peatos, que en inglés hace referencia a un alimento a base de chícharos o guisantes (pea), en unión con el sufijo "tos".

Y es que la divertida curiosidad surgió cuando la palabra Peatos se pronuncia en inglés (pi' tos, lo que causó risas entre los internautas al tener un significado muy diferente en español.

"Man, I need some Peatos in my life. OMG, I love Peatos", comentó el joven en la grabación lo que causó una ola de divertidas reacciones:

"Todos coman peatos", "supongo que esa marca la invento algun mexicano para los estadounidenses", "I can hear my abuela now! A ver, sacen los peatos!!", "de esos le gustan a mi amigo🥺", comentaron usuarios en redes sociales.