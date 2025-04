Hoy se celebra el Día Internacional de José José

Ciudad de México.- José José ha sido uno de los más grandes cantantes de México, ya que con su icónica voz logró llegar a miles de personas, quienes se enamoraron y sufrieron alguna decepción amorosa al ritmo de sus canciones y cada 20 de abril se recuerda al "príncipe de la canción" y aquí te decimos por qué se eligió esta fecha.

Cabe recordar que José Rómulo Sosa Ortiz, José José, fue un ícono musical de mitad del siglo XX, oriundo de Clavería, Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), quien fue un cantante y actor que conquistó las baladas románticas que perduran aún después de su repentina muerte el 28 de septiembre de 2019, cuando su voz se apagó por siempre a los 71 años.

¿Por qué el 20 de abril es el Día Internacional de José José?

Cada 20 de abril, decenas de personas musicalizan sus historias de Instagram con una canción en especial de José José, pues "el príncipe de la canción" se vuelve tendencia en esta fecha y es por algo muy particular.

Esto se debe al verso que se encuentra en el tema "Me vas a echar de menos", una de las canciones más icónicas de José José, la cual evoca a la nostalgia y todos los sentimientos que llegan después de una ruptura.

Como lo narra José José en la canción "Me vas a echar de menos, cuando veas la lluvia y no esté junto a ti", este domingo 20 de abril la nostalgia inundó a los fans del intérprete de "Gavilán o Paloma", pues este 2025 se cumplirán seis años de su ausencia.

Pero sin duda, el coro es la parte más poderosa de esta canción, pues si bien habla del arrepentimiento que puede sentir la otra persona tras la separación, se siente bastante bien decir con la energía con la que lo hace José José: "Y me estarás llamando, cada 20 abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí".

Y es que este es el poder que tenía el intérprete de "Piel de Azúcar", ya que sus canciones lograban retratar situaciones, desde una relación en la que había una gran diferencia de edad ("40 y 20") hasta una en la que se le ruega a alguien que regrese ("Desesperado"), pero bueno, más adelante, también le cantó al internet junto a su hija Sarita Sosa... pero esa fue otra etapa del maestro José José.

Letra de "Me vas a echar de menos" de José José

Me vas a echar de menos

Cuando veas la lluvia

Y no esté junto a ti

Y buscarás mi mano

Para apretarla fuerte

Y vas a maldecir

Me vas a echar de menos

Cuando te sientas sola

En brazos de otro amor

Y sepas que aún existo

Y que vivó, mi vida

O a lo mejor ya no

Y me estarás llamando cada 20 de abril

Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí

Y te pondrás muy triste, pensando en lo que hiciste

Y no podrás fingir

Me vas a echar de menos

Cuando tu suerte cambie

Y algo te salga mal

Y no me tengas cerca

Para decirte calma

Todo se arreglará

Me vas a echar de menos

Cuando llegue la noche

Y te acuerdes de mí

Y llorarás de rabia

De pensar que fui tuyo

Y tanto que lo fui

Y me estarás llamando cada 20 de abril

Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí

Y te pondrás muy triste, pensando en lo que hiciste

Y no podrás fingir

Y querrás olvidarme, y no me olvidarás

Y vendrás a buscarme, y no me encontrarás

Y hasta en tus ratos buenos, me vas a echar de menos

Y cada día más