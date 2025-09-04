Hombre disfrazado reparte helados en la montaña más alta de Colorado

Denver.- Los excursionistas que escalaron una montaña de Colorado disfrutaron de algo más que una vista panorámica en la cima. Un hombre disfrazado de cono de helado inesperadamente repartía helados.

Nadie parecía conocer al hombre que subió al Pico Huron con sándwiches de helado y hielo seco en una mochila de 27 kilos durante el fin de semana del Día del Trabajo. Pero su nombre se extendió rápidamente entre los excursionistas que aún ascendían la montaña de más de 4267 metros, una de las más altas de Colorado.

Blaine y Katie Griffin habían recorrido aproximadamente tres cuartas partes del camino hacia el pico Huron cuando otros excursionistas les hablaron del hombre. Les preocupaba que se quedara sin helado para cuando llegaran.

“Finalmente llegamos a la cima de la montaña y, cansados, con calor, sedientos y sin saberlo, el helado era justo lo que queríamos”, dijo Blaine Griffin.

Él y su esposa disfrutaron de sus sándwiches de helado, que sorprendentemente todavía estaban muy fríos, con algunas pizzas sobrantes que llevaron consigo.

Christopher Whitestone dijo que sus dos hijos, Olivia, de 11 años, y Owen, de 8, fueron directamente al heladero tan pronto como llegaron a la cima.

“Definitivamente deja una impresión duradera en mis hijos como una experiencia muy positiva”, dijo Whitestone.

Pero les advirtió que no esperaran eso cada vez que escalaran una montaña.

Fotos en redes sociales muestran al hombre en una silla de camping, con una cerveza en el reposabrazos y gafas de sol con un bigote postizo. Miembros de un grupo de Facebook dedicado a escalar los "14ers" del estado lo llamaron héroe, y uno de ellos lo declaró "un lechero legendario".

Algunos también se maravillaron de su capacidad para escalar la montaña con una mochila tan pesada.

Blaine Griffin dijo que luego el hombre pasó rápidamente junto a ellos mientras bajaba de la montaña, esta vez sin su disfraz, lo que le hizo pensar que la había escalado muchas veces.

El helado se acababa cuando Ric y Sara Rosenkranz, de Las Vegas, llegaron a la cima. Pero Ric Rosenkranz dijo estar feliz de presenciar la peculiar proeza, que, según él, era un buen antídoto contra la tendencia a concentrarse en acumular logros al aire libre.

"Me recordó que hay que disfrutar el momento", dijo Rosenkranz, "que hay que disfrutarlo, que no hay que tomárselo más en serio de lo necesario y que hay que pasar tiempo con los demás excursionistas".