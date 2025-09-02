Hombre desaparece en 2018 y su esposa lo encuentra en Instagram con otra familia

Un extraño caso ocurrido en la India ha llamado la atención de miles de personas, no solo en ese país, sino también a nivel internacional gracias a las redes sociales. Se trata de la misteriosa desaparición de Jitendra Kumar, quien fue reportado como desaparecido desde 2018 y que recientemente fue localizado en circunstancias insólitas.

Los hechos tuvieron lugar en Uttar Pradesh, India. De acuerdo con medios locales, Kumar es originario de la aldea Atamau, en el distrito de Hardoi. En 2017 se casó con una mujer identificada como Sheelu, pero al poco tiempo desapareció sin dejar rastro, lo que motivó que su familia interpusiera una denuncia de desaparición en abril de 2018.

Pese a la investigación policial, durante años no hubo avances y los familiares incluso llegaron a señalar a Sheelu como la posible responsable, aunque ella negó las acusaciones y volvió a vivir con sus padres.

El giro en el caso se produjo recientemente, cuando Sheelu encontró en Instagram varios videos grabados en Ludhiana, Punjab, en los que aparecía un hombre idéntico a su esposo. Según relató a medios indios, no tuvo dudas de que se trataba de él, ya que además de reconocerse físicamente, estaba conviviendo con otra mujer y aparentemente había formado una nueva familia.

Tras el hallazgo, Sheelu acudió nuevamente a la comisaría de Sandila, donde en su momento había levantado la denuncia. La policía confirmó que reabrió la investigación y que analiza las posibles acciones legales contra Kumar.

Las autoridades de Uttar Pradesh señalaron que el hombre habría abandonado a su familia apenas un año después de casarse y que, si se comprueba que contrajo matrimonio de nuevo sin haber disuelto el anterior, podría enfrentar consecuencias legales. Además, la denuncia por desaparición interpuesta en 2018 sigue vigente.

Mientras tanto, los videos en los que aparece Kumar siguen circulando en redes sociales, generando asombro y molestia entre los internautas, quienes exigen que no quede impune el hecho de haber fingido su desaparición y dejado a su familia en la incertidumbre durante más de seis años.