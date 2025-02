Hombre denuncia discriminación por usar playera con el rostro de Adrián Marcelo

Tampico.- Un hombre denunció en redes sociales que fue víctima de discriminación por usar una playera con el rostro del polémico comediante mexicano Adrián Marcelo.

El usuario de X @cesarhdzSP, quien se dedica a bañar o cortar el pelo a perro en Tampico, compartió una experiencia que tuvo cuando acudió atender un servicio solicitado.

"Me puse una playera de Adrián Marcelo que me regalaron en Monterrey y al recoger a los perros me dijo 'No, cómo te vas a llevar a mis perros si te gusta el nefasto ese' y me canceló dos servicios", expuso el hombre, quien calificó lo sucedido como la primera vez que lo discriminaron.

Luego de que su publicación se hizo viral, compartió otro texto: "Raza, no se enganchen, si yo no publico información de la persona ni discuto con nadie aquí es porque sé que es un tema tonto el prejuicio, yo feliz sigo trabajando".

"Si quieren bañar o cortar pelo a sus perros en Tampico, manden whatsapp al 8334400240", agregó.