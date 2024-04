Hija olvida a su madre en el aeropuerto por irse con sus amigas

La historia de una madre se hizo viral en redes sociales después de que compartió un video en el que contó que su hija la olvidó en el aeropuerto, por lo que muchos usuarios arremetieron en contra de la joven por comportarse de manera desagradecida en contra de su mamá.

"Mi hija me dejó olvidada en el aeropuerto, aquí en Utah, se le olvidó que yo venía a visitarla, se fue con sus amigas a cenar y a mí me dejó aquí" comenzó a contar la señora entre lágrimas, al afirmar que nunca pensó que su propia hija le hiciera algo así.

Para hacer la historia más dramática, la señora agregó que ella nunca hizo algo así con su hija: " A mí nunca se me olvidó ella en ninguna parte. Los hijos se olvidan bien fácil de las madres (...) me da tristeza porque nunca pensé que eso me fuera a pasar a mí", contó visiblemente afectada.

Tras hacerse tendencia, usuarios criticaron a la hija por hacer algo así a la madre, sin embargo, otros también aseguraron que no hay contexto y que quizá la señora fue una mala madre y por eso la hija reaccionó de mala manera.