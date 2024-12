¡Hasta las charolas se llevaron! Sin pena alguna arrasan con Candy Bar

Ciudad Juárez.- En los últimos años, las candy bars o barras de dulces se han vuelto muy populares en México. Esta costumbre, que surgió en Estados Unidos en los años 50, se ha integrado poco a poco en las celebraciones mexicanas, desde cumpleaños hasta baby showers y cualquier otro evento que merezca una fiesta.

Sin embargo, aún hay lugares en el país donde esta tradición no es muy conocida. Una usuaria de TikTok compartió su experiencia con una de estas barras en la plataforma.

En su video, la mujer mostró cómo colocó una candy bar en su celebración. Pero cuando llegaron los invitados, en lugar de tomar uno, dos o tres dulces, tanto niños como adultos se acercaron para llevarse todo en abundancia, incluso las charolas y contenedores llenos de gomitas y cacahuates.

"Cuando te dicen toma solo tres cosas, pero no te lleves toda la mesa de dulces", escribió la mujer en el comentario del video. En el clip, se puede ver cómo una mujer toma todo lo que puede con las manos, y luego una niña se lleva toda la bandeja de dulces.

"Yo me dedicaba a las mesas de dulces y puse talavera y se robaron la talavera y nunca la recupere 🥺 aveces quieres dar lo mejor pero no ve la gente eso", "xk hacen eso ? no les dará pena", "solo en los pueblos pasa eso", "a mí me da pena pasar a la mesa de dulces, sinceramente me paro cuando ya no hay casi nada y me quedo con lo que encuentro jajaj", fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios.