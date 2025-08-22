Hallan en cenote de Yucatán a 'la dama blanca', pez único en el mundo

Un hallazgo inusual sorprendió en la Península de Yucatán: la “dama blanca”, un pez único en el mundo y endémico de la región, fue observado nadando cerca de la superficie de un cenote, pese a que su hábitat habitual se encuentra en la oscuridad de cuevas y aguas profundas.

El registro fue compartido en redes sociales por el antropólogo, arqueólogo y espeleobuzo Sergio Grosjean, quien destacó lo extraordinario del encuentro. La especie, que carece de ojos y escamas debido a su adaptación a la vida en penumbras, raramente se deja ver a pocos metros de la superficie.

Este pez, considerado un símbolo de la resiliencia de la vida en entornos extremos, enfrenta un grave riesgo de extinción. Entre sus principales amenazas se encuentran la contaminación derivada de actividades agrícolas, industriales y urbanas, además de la salinización de los mantos acuíferos provocada por la sobreexplotación del agua, el cambio climático y la construcción de megaproyectos que alteran su delicado ecosistema subterráneo.

El avistamiento no solo representa un espectáculo natural excepcional, sino también un recordatorio de la fragilidad de las especies que dependen de los cenotes y ríos subterráneos de Yucatán para sobrevivir.