Video: Halla un cocodrilo en la cama de su mascota

Ciudad Madero.- Una joven mexicana vivió un insólito momento al llegar a su casa en Ciudad Madero: encontró un cocodrilo de pantano recostado en la cama de una de sus mascotas.

El hallazgo fue alertado por los ladridos de sus perritas, que reaccionaron con miedo ante el visitante inesperado. De inmediato, la joven solicitó apoyo a Protección Civil y al Cuerpo de Bomberos, quienes aseguraron al reptil y lo liberaron en su hábitat natural.

El inusual episodio llamó la atención en redes sociales, donde generó sorpresa y comentarios sobre la convivencia de las zonas urbanas con la fauna silvestre en la región.

