¿Hace lo correcto? Abuelita cobra a su familia por hacer la cena navideña

A través de las redes sociales causó polémica la historia de una abuelita que le cobra la cena navideña a su familia.

Se trata de Caroline Duddridge, del Reino Unido, quien decidió hace años empezar a cobrar a sus hijos para que pudieran cenar con ella durante las fiestas decembrinas.

La dinámica de pagos que establece la anfitriona va por escalones: los hombres deben abonar una cantidad de 16.95 euros, las mujeres contribuyen con 11.30 euros, tomando en cuenta que, según ella, trabajan menos. Los nietos mayores no están exentos, también deben pagar, en su caso, aportan 5 euros y los más pequeños, 2.5 euros.

Sin embargo, estas navidades los precios han aumentado. "He subido los precios de las chicas (este año) en 3 dólares porque la gente me criticó un poco diciendo que estaba siendo sexista, aunque no es que escuche a la opinión pública en particular", dijo en una entrevista para la BBC.

La mujer de 64 años insiste en que la diferencia de precios entre hombres y mujeres no se debía a una cuestión sexista, sino a que los hombres trabajan a tiempo completo y las mujeres a tiempo parcial y tienen familias, pero aún así ha ajustado el costo.