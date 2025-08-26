Guardia pide a persona ciega leer reglas y le niega acceso a bus con perro guía

Ecuador.– En contra de toda lógica, el actuar de un guardia de seguridad en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, se ganó miles de críticas y burlas cuando un tiktoker, quien tiene discapacidad visual, expuso a través de las redes sociales la manera en que el vigilante le impidió la entrada a la Ecovía, el sistema de transporte masivo de la ciudad, por ir acompañado de su perro guía.

El video, que lleva millones de reproducciones, muestra cómo el guardia le asegura que por políticas de la empresa no puede entrar con el perro. El joven, sorprendido por el actuar del vigilante, le dice que es su perro guía, sin embargo, la negativa del personal de la empresa continúa.

El momento más polémico del video llegó cuando sorpresivamente el guardia le pide al joven leer las políticas y reglas de la empresa prestadora del servicio, a lo que el afectado contesta que no puede leer porque es ciego. Aunque su respuesta fue lógica y desafiante, el guardia continuó en su negativa de dejarlo pasar, lo que generó molestia entre los internautas en la red social TikTok.

Según medios ecuatorianos, tras la difusión del video, la Empresa de Pasajeros indicó que actuó de forma inmediata frente al hecho y solicitó la desvinculación del guardia implicado. También se aplicó una multa a la empresa de seguridad.