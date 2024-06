'Gracias por el beso, pero también soy mujer'; polícia en Juárez se hace viral

Los elementos de seguridad que patrullan las calles de Ciudad Juárez son parte fundamental para mantener el orden y salvaguardar la integridad de miles de juarenses. Usualmente suelen verse arriba de las patrullas con uniformes tácticos especiales que les cubren toda la cara, de ahí que en muchas ocasiones es difícil saber de quién se trata, por lo que la mayoría supone que son hombres.

Aunque no siempre es así, ya que las mujeres policías también forman parte importante de este equipo. Tal y como una elemento de seguridad que se ha hecho viral en las últimas horas en redes sociales por un video que compartió en su cuenta de TikTok.

Y es que, de acuerdo con la descripción, la joven, de nombre Fátima Solís, hacía su trabajo cuando una mujer les lanzó un beso a ella y a su compañera, pensando quizás que se trataba de policías hombres.

"Gracias por el beso que me lanzaste, preciosa, pero yo también soy mujer", escribió la policía en la descripción del video, que rápidamente ha sumado más de 5 millones de reproducciones.

Usuarios, en su mayoría mujeres, han reaccionado con comentarios divertidos. "¿Y el problema señorita justicia?", "Mi mamá me dijo las niñas con las niñas", "hay q normalizar mandarle besos a los militares/policías por lo q son no pq sean hombres o mujeres", "aja y crees que yo no sabia?", fueron algunos de los post que dejaron en el clip.