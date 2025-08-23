Graban impresionante tromba marina nocturna en Veracruz

Boca del Río.– Habitantes y turistas que caminaban por el malecón de Boca del Río, Veracruz, lograron grabar con sus teléfonos una inusual tromba marina en la costa cercana en la ciudad, lo que más llamó la atención y que hizo ese momento más especial es que el fenómeno natural ocurrió durante la noche del viernes.

El fenómeno, captado en video por múltiples testigos, mostró un impresionante vórtice de agua y viento que emergió desde la superficie marítima y ascendió hasta las nubes, iluminado por relámpagos y acompañado de lluvia intensa y truenos rugientes.

La columna giratoria permaneció visible por varios minutos antes de disiparse, generando asombro e inquietud en quienes lo presenciaron.

A pesar de su espectacularidad, las autoridades locales confirmaron que el fenómeno no provocó daños materiales ni lesiones personales, aunque sí capturó la atención de quienes lo vieron con fascinación.