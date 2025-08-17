¡Game over! Esposa lo 'cacha' en el motel, dijo que estaba jugando FIFA

Ciudad Juárez.– "Ojo de loca, no se equivoca", fue lo que sentenció una mujer en el estado de Chiapas, México, que se hizo viral en las redes sociales cuando decidió exponer públicamente la infidelidad de su esposo, quien fue descubierto cuando la mujer decidió poner un dispositivo GPS a su camioneta y encontró que estaba con otra mujer dentro de un motel. El caso rápidamente se hizo tendencia en las redes cuando la afectada contó toda la historia de cómo descubrió todo en engaño.

Y es que la chica, identificada como Fátima, aseguró que solo necesitó de su intuición y su experiencia de dos relaciones pasadas fallidas por infidelidades, para descubrir que su esposo podría haberla estado engañando. "Voy con los muchachos", "estamos jugando FIFA", "me agarró la lluvia", fueron algunos de los argumentos cada vez más recurrentes que comenzó a darle el esposo, lo que hizo despertar serias sospechas.

Por ello, Fátima decidió sacarse de dudas y compró un dispositivo de rastreo por GPS para saber lo que estaba pasando y lo ocultó en el vehículo del esposo sin que se diera cuenta.

La gran sorpresa de Fátima llegó cuando al abrir su aplicación, descubrió que el ícono del auto de su esposo Antonio estaba en un hotel en la ciudad de Acacoyagua, Chiapas, por lo que emprendió el traslado hacia el sitio.

Redes

De acuerdo con su relato, la mujer llegó hasta el auto Motel La Hacienda, entró al sitio, y vio el auto de su esposo estacionado afuera de una de las habitaciones. "No era ni la cancha de futbol, ni la casa de sus amigos" contó Fátima, quien decidió entrar a la habitación y lo que más sorpresa la causó, según dijo, fue descubrir la puerta del cuarto del motel sin seguro, por lo que al abrirla, descubrió a su esposo con otra mujer.

Molesta, decidió confrontarlo, pero él se limitó a solo sonreír, y ella a tomar evidencia del engaño, misma que subió a las redes sociales.