Figura el juarense Xhavez en el line up de la sexta temporada de la FMS México

Ciudad Juárez.- El freestyler juarense Xhavez figura en el line up de la sexta temporada de la FMS México.

La liga de freestyle dio a conocer a los 10 participantes para la temporada 2025: Rapder, Skone, Lobo Estepario, Azuky, Marithea, Jony Beltrán, Vijay, Xhavez, Nota Roja y Artil.

"Se viene un temporadón", compartió FMS México en redes sociales.

Xhavez es un freestyler y rapero mexicano originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 23 años de edad. Es conocido por su fluidez natural, ataques directos y estilo versátil en las batallas, y muchos lo consideran el futuro del freestyle mexicano.