Fan provoca indignación al fingir discapacidad en concierto de Shakira

La pasión por ver de cerca a su ídolo llevó a una fan a recurrir a una estrategia polémica: fingir tener una discapacidad para asistir al concierto de Shakira en la Ciudad de México. El incidente, ocurrido el pasado 26 de agosto, se viralizó en redes sociales y provocó indignación entre asistentes y usuarios de TikTok.

El episodio no solo generó críticas hacia la fan, sino que también reavivó el debate sobre el respeto hacia las personas con discapacidad, un aspecto prioritario en eventos masivos que cuentan con zonas especiales para quienes realmente necesitan apoyo.

Shakira, quien continúa su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en México y ha llenado todas las fechas programadas, ha sido testigo de momentos inolvidables en cada ciudad. Sin embargo, este incidente llamó la atención por la forma en que algunas personas rompen las normas para aprovecharse de eventos de gran magnitud.

Mujer desata indignación por fingir usar silla de ruedas

El video, publicado por el usuario @amir.emmanuele, muestra a una mujer que llegó al espectáculo en silla de ruedas, pero poco después se levantó y se colocó sobre ella para bailar y grabar, bloqueando parcialmente la visibilidad de quienes estaban detrás.

En la grabación también se observa cómo ignora las protestas de otros espectadores que se molestaron por su actitud. Pese a los reclamos, la mujer continuó disfrutando del concierto, a la vista del público y del personal de seguridad.

El descontento se desató rápidamente en redes sociales. Algunos comentarios usaron el sarcasmo, asegurando que Shakira hacía milagros, pues la mujer que llegó en silla de ruedas pudo caminar inesperadamente. Otros criticaron la acción por perjudicar a quienes realmente necesitan este tipo de recursos. La molestia aumentó porque las personas que acompañaban a la mujer la defendieron.

Algunos comentarios en redes fueron:

“Mal, por eso luego no respetan a quienes sí tienen necesidad de esos beneficios.”

“Shakira hace milagros, estaba en silla de ruedas, iconic.”

“En mis tiempos les lanzaban cerveza y después les jalaban el cabello jejeje.”