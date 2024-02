Fan pensó en rechazar trasplante para no perderse el concierto de Taylor Swift

Foto: Associated Press

La Taylormanía llega en muchas seguidoras a niveles extremos, así lo consideran muchos con el caso de una seguidora de la cantante estadunidense después de que estuvo a punto de poner su vida en riesgo para presenciar uno de los shows de la intérprete de “Cruel Summer” en Melbourne.

Y es que esta swiftie casi rechazó un trasplante de riñón para poder asistir a un concierto.

La seguidora de 35 años, llamada Tamara Gray, había estado esperando un trasplante de riñón durante tres años cuando recibió la noticia de que había conseguido un donador. Sin embargo, el concierto coincidía con la fecha programada para su cirugía. A pesar de la importancia del trasplante para su salud, la joven admitió que inicialmente consideró rechazar la cirugía para poder asistir al concierto.

"Recibí una llamada del hospital diciendo que tenían un riñón. No mentiré, hubo una fracción de segundo en la que consideré decir no al riñón, pero, ya sabes, no estoy loca", dijo a medios locales.

Gray nunca esperó que el riñón estuviera disponible ya que se dirigía al aeropuerto de Gold Coast esa mañana para abordar un vuelo que afortunadamente se retrasó.

Finalmente, optó por priorizar su salud y aceptó el trasplante de riñón. Además, explicó el tipo de afección que ha mermado su salud.