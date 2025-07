Familia indígena en Aguascalientes se compra camioneta nueva y se hacen virales

Ciudad Juárez.– Las apariencias a veces engañan y para muestra de ello un video viral que ha llamado la atención en las últimas horas en las redes sociales, donde usuarios reaccionaron sorprendidos luego de que una agencia de autos Nissan en la ciudad de Aguascalientes, compartió a través de su cuenta de TikTok un video en donde una familia indígena y de apariencia humilde fue presumida estrenando su nueva camioneta Nissan NP300, una unidad que desde su precio de inicio puede costar desde los 450 mil pesos.

Y es que en el clip, internautas no podían creer que la familia compuesta por papá, mamá y cuatro pequeños hijos pudiera estrenar un vehículo así, sobre todo cuando muchos notaron que los niños no tenían siquiera zapatos para caminar.

En el video viral que suma ya más de 7 millones de reproducciones, se puede observar cómo la familia, a pesar de la seriedad, celebran la entrega de su nueva camioneta en color blanca y de la línea NP300, una pick up que suele usarse para trabajo en las zonas rurales.

El clip se llenó de miles de comentarios sobre la situación de la familia. Algunos especularon que la familia se dedicaba a pedir dinero en las calles, sin embargo, otros aseguraron conocerlos y revelaron que la familia se dedica al campo, viven en una zona rural apartada, pero ganan muy bien, sin embargo, no están acostumbrados a los lujos y visten de una manera sencilla.

"mi hijo trabaja en una agencia y me platico que llego un señor a la agencia se veía sucio por que venía de trabajar y dice traía de cinturón un lazo te lo juro ma y nadie lo atendía me le acerque y le dije si lo podía ayudar me dijo quiero una camioneta y mamá saco bastante dinero y me dijo para cual me alcanza y ya le mostré y se llevo su camioneta, le dije que bueno hijo que lo atendiste por que a la gente se le trata por igual", "la verdad en la sierra hay muchas personas con dinero y si tu lo ves en la calle ni das un peso por ellos pero las apariencia engañan ellos a si se visten y así son felices y no necesitan ropa de marca ni zapatos aparte el carro lo pueden agarrar para pasajes que esta lejos los mercados", "Estoy seguro que ese señor llegó y la pagó de contado !! 👌👌👌 Y su aspecto y vestimenta ya es cosa de cada quien respetemos !!", fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios.