Facebook elimina grupo donde hombres compartían fotos íntimas de sus esposas

Roma.- Meta, la empresa matriz de Facebook, eliminó un grupo público denominado Mia Moglie ("Mi esposa", en italiano), con 31 mil 885 miembros, tras una ola de denuncias por compartir imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento. El grupo, activo desde 2019, publicaba fotos de mujeres en momentos privados, algunas captadas sin autorización y otras generadas con inteligencia artificial, acompañadas de comentarios sexuales explícitos.

El escándalo estalló tras la denuncia en Instagram de la escritora italiana Carolina Capria y la organización No Justice No Peace, quienes alertaron sobre las prácticas del grupo, descritas como "violaciones virtuales" contra mujeres que, en muchos casos, desconocían que sus imágenes eran compartidas.

Un portavoz de Meta explicó que: "No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos información con las fuerzas del orden."

El grupo fue clausurado por violar las normas de la plataforma contra la explotación sexual de adultos. En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales es un delito tipificado en el artículo 612-ter del Código Penal, con penas de uno a seis años de prisión y multas de hasta 15 mil euros.

A pesar del cierre, Capria advirtió que el problema persiste: "Existen numerosas cuentas similares en Facebook y Telegram", señaló en su perfil Lhascrittounafemmina.