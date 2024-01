¿Extraterrestres en un centro comercial de Miami?

Las grabaciones en un centro comercial al aire libre de Miami han disparado esta semana en las redes sociales alocadas teorías sobre la llegada de extraterrestres a la Tierra. Pero la verdad es otra.

El lunes, un grupo de unos 50 adolescentes causó disturbios en Bayside Marketplace, a unas cinco millas de South Beach, según informó el Departamento de Policía de Miami.

Los adolescentes encendieron fuegos artificiales, lo que provocó el pánico de personas que pensaron que estaba teniendo lugar un tiroteo, explicó el oficial, Michael Vega. Cuatro jóvenes acabaron detenidos.

En días posteriores, usuarios de las redes sociales generaron un frenesí especulativo sobre lo que describieron como "Miami Mall Aliens". Algunos sugirieron que la policía estaba respondiendo a extraterrestres, no a adolescentes. Varias personas revisaron el video del incidente que circulaba por internet y afirmaron que podían ver una figura alienígena en las imágenes.

Aunque muchas de las respuestas en internet fueron en tono de broma, los mensajes revelan lo rápido y fácilmente que puede propagarse la desinformación en las redes sociales. La respuesta también subraya un repunte en el interés por la actividad extraterrestre, desde las audiencias en el Congreso federal el verano pasado sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, en inglés) hasta el Parlamento de México, donde se mostraron imágenes de lo que se afirmaba que eran extraterrestres.

Sin embargo, Vega afirmó que los alines no tuvieron nada que ver con el incidente del lunes. "No hubo extraterrestres", escribió en el correo electrónico. "No se cerraron aeropuertos. No se está ocultando nada al público".

Aún así, el viernes por la tarde "Miami Mall Alien" era tendencia en la red social X.