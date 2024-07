Expolicía 'Señor Indomable' pide perdón por aparecer en video de Luna Bella

El escándalo por el video para adultos grabado en el Metro de la Ciudad de México sigue dando de qué hablar, ahora porque el expolicía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jorge Luis Villegas, mejor conocido como "Señor Indomable", se presentó en las oficinas de la institución para pedir perdón y que le sea devuelto su cargo.

El hombre apareció con una cartulina con el texto "Es de seres humanos equivocarse y pedir perdón". Además, ofreció una disculpa pública, afirmando que creía que la producción contaba con permisos para la grabación.

A través de sus redes sociales "El Señor Indomable" compartió también una publicación en la que convocó a una protesta pacífica para exigir que la SSC de la Ciudad de México le regrese su trabajo como Policía Segundo.

"A mis compañeros de la SSC que se han sentido ofendidos, les digo que mi intención nunca ha sido manchar el nombre de la institución, sino que las situaciones no me favorecieron en esta ocasión (...) Una disculpa a la sociedad en general y a todo aquel que se haya sentido ofendido con mis acciones. Sin embargo, les reitero que mi actuar no fue de mala fe y no falté a ninguna situación grave, más que a una falta administrativa por grabar sin un permiso que di por hecho que la producción ya tenía", compartió en también creador de contenido en su comunicado.

El joven afirmó que solo fue actuación, que "no existió penetración de ningún tipo y todo lo sucedido fue consensuado por todas las partes involucradas".

El elemento del agrupamiento de Fuerza y Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reveló que es padre de familia y que busca otras actividades remunerables para solventar sus gastos.