Estalla licenciada en Comunicación al saber que rapera gana más dinero que ella

Ciudad de México.- Una licenciada en Comunicación "explotó" al saber que una rapera gana más dinero que ella.

En TikTok, el usuario @elreydelbarriomachorro compartió un video en el que entrevistó a dos jóvenes: una que estudió Ciencias de la Comunicación y otra que se dedica a rapear.

Al ser cuestionada sobre el sueldo que reciben, la licenciada en Comunicación dijo que su salario mensual de 17 mil 500 pesos.

La rapera reveló que en un buen mes puede llegar a ganar entre 35 mil y 50 mil pesos, principalmente gracias a sus presentaciones en vivo. Explicó que gana dinero por las canciones que tiene en plataformas de música digital y en los conciertos que realiza.

La licenciada arremetió en contra de la rapera y lanzó una serie de comentarios en donde la atacó por su oficio.

"Pues podrá ganar eso, pero ¿en qué ambiente está? ¿Diario de alcohol? Todo ese ambiente feo. O sea, no tiene oficina, está todo feo. No, no, yo estoy a gusto en mi vida tranquila, sin nada de excesos, relajada", expresó la licenciada.

"La verdad yo pienso que es mejor vivir y trabajar de lo que uno ama y ser su propio jefe", respondió la rapera.

"Pues a mí me daría pena llegar a un lugar y que me pregunten: '¿A qué te dedicas?', y yo diga 'rapera'. O sea, ¡qué oso!", arremetió la licenciada en Comunicación.