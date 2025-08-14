Explorador afirma haber grabado un demonio del islam

Ciudad de México.- Un video compartido por la cuenta @paranormal.othervoices en TikTok captó la atención de miles de usuarios tras mostrar lo que muchos consideran un encuentro sobrenatural con un Djinn, criatura del folclore árabe y la tradición islámica.

La grabación muestra a un explorador urbano recorriendo un edificio abandonado durante la noche, iluminado únicamente por su linterna.

En medio del recorrido, se escucha un susurro y al girar la cámara, aparece una figura oscura con ojos completamente rojos. El explorador se detiene, visiblemente impactado, mientras la figura desaparece sin dejar rastro.

El video generó una ola de comentarios que van desde el escepticismo hasta el asombro. Algunos usuarios aseguran que se trata de una edición bien lograda, mientras que otros afirman que la reacción del explorador parece genuina.

La figura fue identificada por varios como un Djinn, entidad descrita en el Corán como un ser creado de fuego sin humo, capaz de cambiar de forma e influir en los humanos.

