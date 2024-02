Expareja de Exequiel Palacios vende su playera y medalla de Qatar 2022

Buenos Aires.- Luego de separarse, Yésica Frías, expareja de Exequiel Palacios, vendió la playera y medalla de campeón del futbolista del Mundial de Qatar 2022.

La mujer, cansada de esperar a que Palacios cumpla con los gastos económicos, decidió vender varios artículos del mediocampista, entre ellos sus recuerdos del triunfo en Qatar.

"Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él, Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio", dijo Yésica Frías.

La mujer compartió en redes sociales una imagen con un hombre y una de las playeras de la selección argentina que usó Palacios en el Mundial de 2022. "El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos", se lee en la publicación.

“Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”, expresó Frías.

Hasta el momento, Exequiel Palacios no ha hecho comentarios al respecto.