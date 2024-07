Exorcizan a joven que fue 'poseído' por jugar 'Free Fire'

No cabe duda que "Free Fire" ha sido en los últimos años uno de los videojuegos más populares entre los jóvenes en la modalidad de shooters, tanto que incluso ha sido equiparado com clásicos como "Call of Duty" o "Halo", al menos al éxito en lo que a ingresos se refiere.

Aunque para algunas personas queda claro que ese éxito económico y de popularidad masiva entre jóvenes podría tener un origen demoniaco, al menos así lo aseguró la familia de un joven en Honduras, quien se ha hecho viral en las redes sociales por su caso de exorcismo.

Y es que según cuentan sus papás y otros allegados el chico, fue el demonio del videojuego quien poseyó al joven, por lo que tuvieron que hacerle un exorcismo, un rito medieval usado para expulsar entidades malvadas del cuerpo de una persona.

El caso fue presentado por el medio local TN5 Noticias, quienes entrevistaron al afectado. En el video se puede ver cómo el supuesto demonio dentro del joven asegura que entró en él gracias a que jugaba mucho "Free Fire", pero advirtió que no es el único juego, sino que también usa otros como "Call of Duty", "FIFA" o "Candy Crush".

El video de inmediato causó risas en las redes sociales, pero también preocupación entre algunos internautas, pues aseguran que el chico sufre de algún problema psiquiátrico y debe buscar ayuda especializada.