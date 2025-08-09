Exigen cancelar concierto de Marilyn Manson en SLP por actos de violencia

San Luis Potosí.– El cantante estadunidense Marilyn Manson llegó a tierras potosinas desde el viernes, procedente de California, para deleitar a miles de residentes de ese estado con su música en su presentación que ofrecerá el domingo 10 de agosto en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo). Sin embargo, desde el anuncio de su presentación su presencia ha estado llena de polémica, desde la Iglesia católica que pidió cancelar el concierto, hasta ahora recientemente con más manifestantes que exigieron parar con el show.

Y es que en las últimas horas se ha vuelto viral la noticia de miembros de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) que acudieron a las afueras del Palacio de Gobierno de San Luis Potosí para exigir al gobernador de la entidad que pare el concierto.

A través de sus redes sociales, la organización afirmó haber entregado más de seis mil firmas en un escrito formal al Patronato de la feria y al gobierno estatal solicitando la cancelación del concierto y subrayando la necesidad de "proteger el derecho de las familias a espacios seguros y sanos".

Esta situación por supuesto qu estuvo llena de burlas, especialmente porque muchos señalaron que su música y letra son menos violentas o nada de violentas en comparación con los corridos tumbados.

A pesar de las quejas, hasta el momento el concierto del estadunidense sigue en pie y esto ha generado cientos de memes en redes y divertidos comentarios.