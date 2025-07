Estudiante de Chihuahua revive discurso de Malcolm en su graduación

Chihuahua.- Un estudiante del Colegio Latinoamericano Bilingüe, en Chihuahua, se robó los aplausos y las lágrimas durante su ceremonia de graduación al recitar el discurso final de Malcolm, protagonista de la icónica serie Malcolm el de en medio.

El momento fue grabado en video y se volvió viral en redes sociales, donde usuarios celebraron la originalidad, nostalgia y profundidad del mensaje.

Frente a sus compañeros, maestros y familiares, el joven citó palabra por palabra el monólogo del episodio “Graduación”, el último de la serie, en el que Malcolm reflexiona sobre su futuro como estudiante becado en Harvard y los sacrificios de su familia.

“Tal vez no tenga el mejor pasado, pero tengo un futuro prometedor… Mis padres me enseñaron que no hay límites, que puedo llegar tan lejos como quiera… pero que tengo que ganármelo. Y voy a hacerlo”, dijo

La escena provocó aplausos y lágrimas entre los asistentes, mientras en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar:

“Este chico entendió el verdadero mensaje de Malcolm.”

“Hal estaría llorando en la primera fila”, escribió otro fan, en referencia al padre del personaje.

Aunque la serie terminó en 2006, su legado sigue vivo. Malcolm el de en medio es recordada por su mezcla de comedia, caos familiar y mensajes sobre esfuerzo, inteligencia y superación personal. El gesto del estudiante no solo rindió homenaje a la serie, sino que convirtió su despedida escolar en un momento culturalmente significativo.