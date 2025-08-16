Camilo Ochoa 'El Alucín' compartió un video momentos antes de su asesinato

Morelos.- El famoso influencer mexicano Camilo Ochoa Delgado, alias "El Alucín", fue asesinado en el interior de un domicilio del Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temixco, en el estado de Morelos.

Este mismo sábado, el hombre de 42 años compartió un video en Instagram mostrando sus prendas de vestir. En las imágenes, "El Alucín" también habló sobre el tema "Perlas Negras" de José Torres.

Ochoa Delgado quedó sin vida en el baño luego de que fue agredido a balazos.

Testigos informaron que el agresor huyó en un vehículo Chevrolet Chevy Color Blanco y/o vehículo Sonic Color Blanco.

"El Alucín" era señalado como presunto narcotraficante. Había aparecido en los volantes que se difundieron hace varios meses en Sinaloa.