Estas universidades aceptan mascotas para reducir el estrés y la ansiedad

Florida.- Cruzarse con perros, gatos y otros animales es parte de la vida universitaria de los estudiantes de Eckerd College, una escuela de artes liberales en Florida que permite que las mascotas vivan en los dormitorios.

Sophie Nocera, una estudiante de último año de Eckerd, dijo que probablemente conoce los nombres de las mascotas mejor que sus compañeros.

“Eso les pasa a muchos estudiantes”, dijo Nocera, quien vive en el campus de San Petersburgo con su border collie, Zuko. “Cuando paseo a mi perro, a menudo oigo: '¡Dios mío, hola, Zuko!'. Es como si no estuviera allí”.

Algunas universidades y colegios de todo el país aceptan mascotas en sus residencias universitarias , desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts hasta Stephens College en Missouri.

Para los estudiantes, la compañía puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la nostalgia. Las universidades también ven beneficios en la participación estudiantil y en su capacidad para conectar entre sí.

La ley federal exige que las universidades públicas y privadas permitan animales de servicio y de apoyo emocional en las residencias estudiantiles. Sin embargo, cada vez más escuelas permiten mascotas, con diversas restricciones.

No todos los animales son bienvenidos en los campus que admiten mascotas

El MIT solo permite gatos, en cantidades limitadas y en espacios preaprobados. En Eckerd, los estudiantes pueden traer a sus mascotas a vivir con ellos en el campus después del primer semestre. La universidad exige que las mascotas hayan formado parte de la vida familiar de los estudiantes al menos seis meses antes de su llegada al campus y que no sean venenosas ni agresivas.

En la Universidad del Norte de Colorado, los estudiantes de tres de las más de doce residencias universitarias del campus pueden tener perros y gatos. Los animales deben tener al menos 6 meses de edad y no pesar más de 18 kilos (40 libras). El límite para los estudiantes es una sola mascota. Este otoño, la universidad tendrá el mayor número de mascotas registradas en el campus desde que se permitieron hace más de una década, según Jediah Cummins, directora ejecutiva de alojamiento.

“Uno de los indicadores de la adultez es: '¿Puedo cuidar no solo de mí mismo, sino también de otro ser vivo?'. Eso es fundamental”, dijo Cummins.

Molly Cheer, estudiante de último año de enfermería, dijo que eligió el norte de Colorado en parte por su política de mascotas. Cuando está estresada por la escuela, comentó que le ayuda volver a casa con Louie, el gato que adoptó durante su primer año.

“Siempre que me siento estresada o abrumada, lo levanto y lo abrazo, y él simplemente lo soporta durante el tiempo que lo necesito”, dijo.

Eckerd ha tenido dormitorios que admiten mascotas desde 1973. Jack Layden, decano asistente de vida residencial y participación estudiantil, dijo que la universidad ha albergado cientos de animales, incluidos conejos, hurones, chinchillas, pájaros, conejillos de indias, dragones barbudos, geckos, tortugas, serpientes, ranas, peces e incluso una tarántula.

Las mascotas cambian la experiencia universitaria para sus dueños

Nocera dijo que Zuko la ayudó a conocer a otras personas en el campus, así como emocionalmente, cuando luchaba con la decisión de cambiar de especialidad.

“Recuerdo volver a mi dormitorio y derretirme en el suelo, y Zuko estaba justo ahí. Y recuerdo pensar: «Pase lo que pase mañana, me despertaré y lo llevaré al parque para perros. Y jugaremos a la pelota, sin importar mi especialidad», dijo Nocera, directora de personal de Vida de Mascotas, un departamento estudiantil en el campus encargado de administrar la política de mascotas.

En el Washington & Jefferson College de Pensilvania, Eva Chatterjee-Sutton vio la diferencia que puede suponer una mascota cuando una estudiante de primer año tenía dificultades para conectar con sus compañeros antes de que su madre le sugiriera un cachorro. Tras la llegada del perro, la estudiante se involucró más en la vida universitaria, comentó Chatterjee-Sutton, vicerrectora de vida estudiantil.

"Creo que cambió por completo su trayectoria universitaria y su conexión con los demás en el campus", dijo Chatterjee-Sutton.

Las residencias universitarias establecen límites y son creativas para apoyar a los dueños de mascotas

Las residencias que admiten mascotas requieren que las universidades consideren aspectos como la seguridad, las quejas por ruido, cómo evitar que los animales se alteren durante las pruebas de alarmas contra incendios y los costos adicionales de limpieza, explicó Layden. Algunas universidades cobran una tarifa por mascota, que varía según la institución y el tipo de mascota, y suele estar incluida en los gastos de alojamiento. Por ejemplo, en Stephens College, la tarifa anual por un perro o gato es de 220 dólares, por una mascota que vive en una jaula o acuario es de 50 dólares y es gratuita para los peces. Otras universidades exigen que los estudiantes tengan un seguro de responsabilidad civil y acuerdos con compañeros de habitación. Las mascotas deben estar sujetas en público, y la mayoría de las universidades exigen a los estudiantes que se aseguren de que sus mascotas estén sanas y vacunadas.

Eckerd y otras universidades reconocen el papel de las mascotas en la vida de sus estudiantes en las ceremonias de graduación, lo que les permite cruzar juntos el escenario en algunos casos.

“Tener mascotas obviamente no es para todos, y eso está bien”, dijo Nocera. “Pero para quienes les viene bien, vale muchísimo la pena. Este año me graduaré, y Zuko estará en su pequeña ceremonia de graduación de mascotas, caminando por el escenario conmigo”.