Estará 'El Maquillista de las Estrellas' en inauguración de Sephora Juárez

Ciudad Juárez.– El próximo viernes 29 de agosto a partir de las 11:00 de la mañana llegará una nueva tienda a plaza Las Misiones en Ciudad Juárez, lo que ha despertado grandes expectativas entre principalmente mujeres, ya que ofrecerá maquillaje, accesorios, cuidado de la piel y productos de baño. Se trata de la tienda internacional Sephora.

La apertura además contará con algunas personalidades del mundo de la belleza y el cuidado personal, ya que se confirmó la presencia del famoso Alfonso Waithsman, conocido también como "El Maquillista de las Estrellas", y quien ha ganado notoriedad en las redes sociales por ser el maquillista personal de algunas celebridades como Galilea Montijo o incluso la exprimera dama de México Angélica Rivera.

Fue el maquillista local John Aguilera quien aseguró en un video publicado en su cuenta de TikTok que el oriundo de Guadalajara, Jalisco, estará en esta frontera para abrir la tienda.

Hay que recordar que el propio Alfonso ya ha estado en el norte del país cuando en diciembre de 2024 también inauguró la tienda Sephora en la ciudad de Torreón, Coahuila.

¿Quién es Alfonso Waithsman?

Originario de Guadalajara, Jalisco, Alfoso ha ganado fama gracias a su trabajo como maquillista de algunas personalidades del espectáculo en México.

El famoso ha participado en el programa "Hoy" de Televisa y gracias ha ello ha tenido la oportunidad de trabajar con actrices como Thalía, Alejandra Guzmán, Ana Cristina, Paulina Fox, Belinda, Galilea Montijo, Adela Micha, Paris Hilton.

Además, Alfonso ha participado en la programa "La Más Draga" en su edición All Stars.