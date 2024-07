Estalla tiktoker contra quienes hablan spanglish; ‘suena feo’

¿WTF? Una joven se volvió viral luego de que se burló de las personas que combinan el idioma español con el inglés, o spanglish.

De acuerdo con la chica, las personas que utilizan el spanglish lo hacen porque no dominan al cien por ciento el idioma inglés y lo combinan con el español para tratar de pasar desapercibidos.

“Yo siempre pensé que las personas que hablan spanglish es porque no dominan el inglés y hoy lo comprobé”.

Para sostener su punto, contó lo siguiente:

“Y es que aquí abajo de donde vivo, Toronto, hay una cafetería y hace ratito baje. Frente a mí habían dos mexicanas (...) que se veían super whitexicans. Estaban hablando muy alto (...) Y empezaron a decir cosas así bien clasistas, de que los pinches pobres y cosas así bien feas. Una de ellas dijo: 'Sí que las credenciales deberían de ser en inglés para que los pinches pobres no voten y cosas así' y está conversación la estaban llevando en spanglish”.

Agregó que después las jóvenes intentaron pedir un café en la cafetería, pero no pudieron solicitarlo.

“O sea no pudieron ordenar un café, güey, o sea no pudieron pedir el café, el tamaño. Les preguntan qué tanto de hielo y no lo saben decir. ¿¿Qué tipo de leche? Y no lo supieron”.

¿Consideras que el spanglish es sinónimo de mediocridad o una variación del leguaje y expresión cultural?