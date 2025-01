Estadunidense confiesa que disfruta ver la deportación de migrantes

Ciudad Juárez.– Las posturas xenofóbicas y racistas en Estados Unidos se han estado haciendo más populares en las redes sociales luego de la llegada de Trump al poder, quien ha tenido con claro discurso en contra de la población migrante irregular basada en el color de piel, particularmente originaria de América Latina.

Ese sentimiento de rechazo quedó demostrado en una joven estadunidense, quien pronto se volvió viral en las redes sociales luego de que expuso que no empatizaba con las familias de los migrantes retornadas a su lugar de origen, incluso aseguró que disfrutaba de que fueran deportados sin importar de que las familias fueran separadas.

"De hecho me da risa, me da mucha felicidad, no tengo simpatía si tu hijo puede crecer sin su padre porque lo enviaron de regreso a México, o lo que sea, son bienvenidos de irse con él. No olvides que es una opción, esa es una decisión que estás tomando".

Las palabras de la mujer han sido tema de conversación, especialmente un debate acalorado entre los internautas, pues algunos están de acuerdo en que las personas deben parar de buscar vivir en Estados Unidos.

Tras hacerse viral el clip, internautas destacaron que la mujer fue despedida de su empleo cuando la empresa para la que laboraba se dio cuenta de lo que expresaba. Además, la joven restringió su perfil ante las olas de hate que estaba recibiendo.