ESPN reemplaza a Doris Burke con Tim Legler para cobertura de Finales de la NBA

Nueva York.- ESPN ha degradado a la analista de baloncesto Doris Burke de su equipo principal de transmisión solo unos meses después de que narrara sus segundas Finales de la NBA.

Al anunciar sus planes de transmisión de la NBA para la próxima temporada, ESPN anunció este jueves que Tim Legler se unirá a su equipo principal, compuesto por el comentarista Mike Breen, el analista Richard Jefferson y la reportera Lisa Salters. También indicó que el equipo también narrará las Finales de la NBA del próximo junio por ABC, así como las finales de conferencia y otros partidos importantes de los playoffs y la temporada regular.

The Athletic fue el primero en informar sobre el abandono de Burke de su puesto en las Finales de la NBA.

ESPN anunció una extensión de contrato multianual para Burke, quien trabajará con el narrador Dave Pasch la próxima temporada narrando partidos de la temporada regular y los playoffs. Con este nuevo acuerdo, la permanencia de Burke en ESPN se extenderá por más de 35 años.

La cadena también anunció un nuevo contrato plurianual para Jefferson. El contrato de Salters ya había sido renovado.

The Athletic también fue el primero en informar en junio que el puesto de Burke en el equipo de comentaristas de las finales no estaba garantizado. Esta noticia provocó un gran apoyo a Burke en redes sociales y otro público por parte del entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, quien abordó los rumores sobre Burke antes del primer partido de la serie entre Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder.

“Ella ha revolucionado el mundo de la radiodifusión para las mujeres”, dijo Carlisle. “Doris es un gran ejemplo de valentía y de compromiso. Fue muy triste ver cómo se filtraban los informes, innecesariamente, antes de un evento tan celebrado. Doris es una amiga. Le he preguntado muchas veces cuándo empezará a entrenar, porque posee un conocimiento inmenso. Ha abierto el camino a muchas mujeres”.

No se quedó ahí. Después del primer partido, Jefferson lució una camiseta con la leyenda "Mi locutora favorita es Doris Burke" mientras era entrevistada en la SEC Network durante la Serie Mundial Universitaria Femenina.

Burke se unió a ESPN en 1990 y ha cubierto las Finales de la NBA de una forma u otra desde 2009. Fue reportera secundaria para la cobertura de ABC de 2009 a 2019 antes de trabajar como analista en ESPN Radio para las siguientes cuatro finales.

Burke se convirtió en la primera mujer en desempeñarse como analista de juegos en televisión para una final de campeonato en una de las cuatro principales ligas deportivas profesionales de EE. UU. durante las Finales de la NBA de 2024.

Burke ha sido mentora de numerosas analistas y locutoras. En 2018, recibió el Premio Curt Gowdy a los Medios de Comunicación del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, que se otorga anualmente por contribuciones destacadas al baloncesto a través de los medios de comunicación.