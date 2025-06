Espera en medio puente a su hijo que se graduó en El Paso para darle un abrazo

El Paso.- Un hombre esperó en medio puente internacional a su hijo que se graduó en El Paso, Texas, para darle un abrazo de felicitación.

A través de TikTok que compartió el video que muestra a un joven llegando con toga y birrete a abrazar a su papá que lo estaba esperando de lado juarense.

"Sabemos que Dios tiene un plan y que así tenía que ser", se lee en la publicación.

Las imágenes generaron múltiples reacciones: "Esa es la mejor manera de hacer notar el orgullo latino, aprovechando al máximo las oportunidades que tus papás con sacrificio te dieron", "A mi también me pasó lo mismo, a mi mamá aún no le llegaba su visa y me tuvo que esperar en el puente", "Señor, mis respetos, aunque esté lejos, lo educó muy bien", "Muchas felicidades por tu graduación, seguro él está muy orgulloso de ti".