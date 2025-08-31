Escupe Luis Suárez a auxiliar rival tras derrota en la Final de la Leagues Cup

Seattle.- La Leagues Cup 2025 culminó con una dura derrota para Inter Miami, que cayó 3-0 frente a Seattle Sounders en el Lumen Field, pero el marcador no fue lo único que generó polémica. Un altercado entre jugadores al final del partido terminó con Luis Suárez en el centro de la controversia.

Tras los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock, que sellaron la victoria de Seattle, la frustración de las Garzas desembocó en empujones y golpes en medio del campo.

En ese momento, Suárez encaró a un auxiliar del equipo rival y pese a los intentos de su compañero Óscar Ustari por detenerlo, le escupió al costado del rostro.

El incidente provocó fuertes críticas en redes sociales, donde seguidores y analistas cuestionaron la conducta del delantero uruguayo. Por su parte, la organización de la Leagues Cup no ha emitido aún un comunicado sobre posibles sanciones.