'Esa técnica no me la sabía'; chofer cruza inundación con su auto de reversa

Ciudad Juárez.– Con la llegada de la época de lluvias a México también lo hacen las inundaciones en muchas de nuestras ciudades, principalmente debido a la mala planeación de las urbes, así como la falta de infraestructura, de ahí que muchos conductores tengan que batallar para poder continuar con su camino en algunas avenidas principales.

Esa situación fue la que enfrentó un automovilista, quien al ver una gran inundación en una avenida decidió aplicar una técnica para poder cruzar el agua y no afectar de paso a su vehículo.

El video del momento fue compartido en TikTok, donde se puede apreciar el momento en que varios autos están detenidos ante el miedo de quedarse en medio del agua, sin embargo, el conductor de un pequeño compacto, sin miedo a nada, echó su auto de reversa y comenzó a avanzar entre el agua.

"Esa técnica no me la sabía", escribió el autor del video en la descripción, lo que despertó debate sobre si en realidad era la mejor manera de pasar por una inundación.

Algunos usuarios aseguraron que eso solo afectaría más al carro, pues el agua entraría por el escape, pero también otros aseguraron que esa era la menor manera de cruzar: "Es lo correcto, así evita inundar el motor conexiones etc, y golpea con la parte treasera, al mofle no le entra agua por que es salida constante de gases, la técnica es muy buena a mediana velocidad", "explicación: cuando trais automatico el agua entra al motor por el escape cuando pasa de primera a segunda o de segunda a tercera, 😏 pero al ir en reversa no existe cambio de velocidad", comentarios algunos internautas.