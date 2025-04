¿Es Cristo? ¿Es Moisés? Los matices religiosos y éticos de Superman

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Cleveland.- Superman nació como kryptoniano, fue criado como metodista y fue creado por dos adolescentes judíos en el Cleveland de los años 30. La fe y la moralidad son su ADN.

No hay referencias religiosas evidentes en los cómics de Superman. Pero a lo largo de más de ocho décadas, ha sido visto como una entidad divina, una figura salvadora: su sacrificio es similar al de Cristo, su voluntad de liderar tan fuerte como la de Moisés al partir el Mar Rojo, y su compasión es similar a la de un bodhisattva, un ser iluminado que guía a los budistas en el camino espiritual.

Académicos, escritores de cómics y fanáticos se sienten impactados por igual por los matices religiosos en los cómics de Superman. Dicen que lo que separa a Superman de otros superhéroes es su singular capacidad para traer esperanza en un mundo sin esperanza.

“Superman” de James Gunn genera conversación

Los fanáticos celebran el Día de Superman el viernes, que marca el 87 aniversario del nacimiento del superhéroe original, y también esperan con ansias la película "Superman" de James Gunn, que se estrenará el 11 de julio. Esta versión, protagonizada por David Corenswet, el primer actor judío en interpretar a Superman en una película importante, promete un regreso a una versión del Hombre de Acero vulnerable que está arraigada en valores defendidos por la mayoría de las religiones: bondad, compasión y esperanza.

La película ha generado una conversación sobre el lugar de Superman en el mundo y su código personal de ética después de varias representaciones recientes de superhéroes como antihéroes. Corenswet dijo en una entrevista reciente con Fandango que lo que lo cautiva de Superman es cómo elige ver lo bueno en las personas y no centrarse en lo negativo.

"¿Por qué pensar en todas las cosas terribles cuando podemos enfocarnos en las cosas buenas que hicimos hoy?" dijo.

En la misma entrevista, Gunn dijo que su Superman reforzará el valor central del personaje de preservar la vida a cualquier costo.

"Él cree que la santidad de la vida es de suma importancia", dijo Gunn, señalando el contraste con el archienemigo de Superman, Lex Luthor, quien valora el avance científico sobre la vida.

Símbolo de esperanza y masculinidad positiva

Fue precisamente esta versión benévola y esperanzadora de Superman la que inspiró a Robert Revington, quien enseña en la Escuela de Teología de Vancouver en la Universidad de Columbia Británica, a lanzarse en paracaídas con un disfraz de Superman en su cumpleaños número 28. Y sin embargo, Revington, un cristiano, se resiste a las representaciones de su superhéroe favorito como una figura similar a Cristo.

"Me gusta Superman y me gusta Jesús", dijo. "No necesariamente quiero confundir a los dos. Para mí, la mejor representación de Superman es como un símbolo de esperanza".

Revington también ve la relevancia de Superman hoy como "un ejemplo de masculinidad positiva".

"Es esta versión de masculinidad fuerte pero compasiva, que varias figuras prominentes no necesariamente encarnan", dijo.

La versión de Revington y de muchos otros de Superman apareció en "All-Star Superman", una serie de 12 números publicada por DC Comics entre 2005 y 2008. El superhéroe salva a una joven que está a punto de quitarse la vida con un mensaje entrañable: "Eres más fuerte de lo que crees".

Grant Morrison, quien escribió esos cómics, ha dicho que su visión de Superman fue moldeada por “Oratio de hominis dignitate” (“Discurso sobre la dignidad del hombre”) de Giovanni Pico della Mirandola, quien argumentó en el siglo XV que los humanos deben ser más virtuosos que los ángeles.

Superman le habla a nuestros mejores ángeles

Los humanos, dijo Morrison en una entrevista de 2008, se convierten en lo que imitan, por lo que hizo de Superman un personaje inspirador.

"Vivimos en las historias que nos contamos a nosotros mismos", dijo a Newsarama, un sitio web de cómics, y podemos elegir ser "el astronauta o el gánster. El superhéroe o el supervillano. El ángel o el diablo. Depende completamente de nosotros".

Como resultado, dijo Matthew Brake, fundador y editor de Pop Culture and Theology, Superman "es una idea que puede inspirarnos a ser nuestras mejores versiones".

El personaje de Superman también está moldeado por su crianza como un chico granjero de Kansas, criado por padres amables: Jonathan y Martha Kent. En los cómics, se les retrata como metodistas.

Los superhéroes, en las últimas décadas, han recibido un tratamiento menos que halagador. En "The Boys", un cómic convertido en serie de Amazon Prime, el personaje similar a Superman, Homelander, es un héroe patrocinado por el gobierno cuyo exterior sonriente oculta el corazón de un sádico.

"Invincible", un cómic convertido en serie de televisión de Robert Kirkman, autor de "The Walking Dead", presenta a Omni-man, un personaje similar a Superman que resulta ser un invasor alienígena empeñado en la conquista. El personaje principal, Invincible, es el hijo de Omni-man, y debe elegir entre proteger la Tierra o ponerse del lado de su padre.

"Dune", el famoso libro de ciencia ficción adaptado a películas taquilleras, advierte sobre la fragilidad de los superhéroes

"Los héroes son dolorosos, los superhéroes son una catástrofe", escribió una vez el autor de “Dune”, Frank Herbert. "Los errores de los superhéroes involucran a demasiados de nosotros en el desastre".

Un superhéroe con el que la gente se puede identificar

Pero Superman ha cimentado su lugar en la cultura pop no solo como un faro de esperanza, sino también como un personaje con el que muchos pueden identificarse, independientemente de su raza o etnia.

Gene Luen Yang, quien ha escrito varios cómics de Superman, es conocido por su novela gráfica de 2020 "Superman Smashes the Klan", una historia sobre una familia chino-estadounidense que se muda a Metrópolis en 1946 y enfrenta discriminación por parte del Klan. La historia sigue a la familia Lee mientras confrontan al grupo supremacista blanco con la ayuda de Superman.

Yang ve su propia experiencia como chino-estadunidense reflejada en la historia de Superman.

"La idea de que tienes que ocultar quién eres o que estás atrapado entre culturas", dijo. "Superman tiene dos nombres: Kal-El, su nombre kryptoniano, y Clark Kent, su nombre estadounidense. Yo tenía un nombre chino en casa y un nombre estadounidense en la escuela. Así que, aunque soy un católico practicante, me sentí más atraído por sus raíces judías porque ahí es donde podía relacionarme más".

Yang ve a Superman como el superhéroe original que inspiró casi un fervor religioso en el mundo geek, con cosplayers que recrean escenas como un cristiano podría recrear episodios bíblicos alrededor de Navidad o Pascua. Un viaje a una convención de cómics es como una peregrinación donde los seguidores coleccionan arte original y "todo tipo de reliquias".

Las historias en la cultura pop también se nutren de tradiciones narrativas más antiguas, a menudo arraigadas en religiones.

"En cierto modo, puedes pensar en las religiones como comunidades que se construyen alrededor de historias que duran siglos", dijo Yang. "La idea del autosacrificio, la idea de que haces buenas acciones sin el deseo de obtener reconocimiento. Ese es todo el punto de las identidades secretas".

Aunque su fe católica es un aspecto importante de su vida, Yang dijo que nunca forzó la religión en sus cómics de Superman.

"Escribo más sobre mi vida y mi experiencia vivida de fe, con las dudas y los bordes deshilachados", dijo.

Personajes como Superman, aunque no son religiosos en sí mismos, proporcionan un portal a lo sagrado a través de lo profano, dijo A. David Lewis, novelista gráfico y escritor de cómics con sede en Boston.

"Me encanta que la gente tome algo de la cultura popular y encuentre algún nivel de espiritualidad o encuentre una conexión mayor con alguna fuente divina a través de ello", dijo. "Pero nunca diría que Superman es sólo del pueblo judío o cristiano. Como algunas de las mejores narrativas que existen, Superman nos da acceso a algo trascendental".

Las fuertes raíces judías de Superman

Samantha Baskind, profesora de historia del arte en la Universidad Estatal de Cleveland, es judía; ve numerosos paralelismos entre la historia de Superman y la historia de los judíos. El vuelo solitario de Superman desde Krypton en una pequeña nave espacial recuerda cómo la madre de Moisés lo colocó en una cesta de papiro y lo dejó en el Nilo, viendo que era su mejor oportunidad de supervivencia.

Algunos también comparan la historia de fondo de Superman con el Kindertransport, dijo, refiriéndose a un programa de rescate que transportó a casi 10 mil niños, en su mayoría judíos, desde territorios controlados por los nazis a Gran Bretaña en 1938 y 1939.

En el nombre kryptoniano de Superman, Kal-El, elegido por sus creadores judíos originales Jerry Siegel y Joe Shuster, el "El" connota a Dios en hebreo. En DC Comics, Superman también frecuenta la "Ciudad Botella de Kandor", una ciudad kryptoniana reducida y colocada en una botella, representando un fragmento de la historia de Krypton. Baskind dijo que para ella es un recordatorio de cómo los judíos de la diáspora visitan Israel.

"También está el pensamiento de que Siegel y Shuster crearon a Superman porque eran estos dos jóvenes judíos delgados que no podían salir a luchar contra Hitler, pero Superman luchó contra los nazis en la portada de sus cómics", dijo. En algunas ediciones tempranas, Superman sostenía a Hitler por su uniforme nazi mientras suplicaba misericordia.

Atractivo para los no religiosos

A pesar de los matices religiosos, el atractivo de Superman para aquellos que no están afiliados a una religión sigue siendo fuerte, dijo Dan Clanton, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Doane en Nebraska. Dice que es porque la historia de Superman "realmente encapsula la religión civil estadounidense".

"Esta idea de que hay prácticas y creencias que proporcionan a todos, independientemente de la identidad religiosa, un sentido de ser parte de algo más grande que ellos mismos", dijo.

Neal Bailey, colaborador durante más de una década de Superman Homepage y ateo, cree que Superman en su mejor momento es un "pragmático filosófico" que resuelve los problemas más complejos con la menor cantidad de daño.

"Él realmente va más allá de la religión para ver nuestras similitudes", dijo. "A Superman no le importarían las creencias religiosas de las personas. Le importaría más si están viviendo a la altura de su potencial humano".