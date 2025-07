Era su dama de honor y ahora debe pagar la boda que no era suya

Lo que comenzó como un acto de amistad terminó en traición y una deuda impagada. Así lo compartió la usuaria de TikTok @albitacantu, quien se volvió viral tras contar cómo una de sus mejores amigas le pidió un préstamo para casarse… pero nunca lo pagó.

A través de un breve video de 13 segundos, Albita reveló que su amiga y el prometido solicitaron un préstamo a su nombre, con la promesa de cubrirlo con puntualidad. Sin embargo, tras la boda, ambos desaparecieron, dejándola con la responsabilidad financiera. “Después de la boda, su amiga va a desaparecer y la va a dejar con la deuda que pidió a su nombre”, se lee en el video que desató la indignación de miles de usuarios.

Más adelante, la joven publicó un storytime donde explicó a detalle cómo ocurrió todo. Con evidente frustración, contó que consideraba a la novia “como de su familia”, que la apoyó durante todos los preparativos y que incluso fue su dama de honor.

Cuando la pareja le pidió el favor de prestarles dinero para realizar la boda, Albita accedió sin dudar, confiando en que cumplirían con su palabra. “Obviamente sin pensarlo, lo hice”, dice, visiblemente afectada por lo sucedido.

Pero tras la ceremonia, la historia tomó un giro amargo: la deuda seguía pendiente y seis meses después, la pareja se divorció. “Imagínate que la deuda de la boda dure más que el matrimonio”, ironiza la joven.

Peor aún, su amiga cortó todo contacto con ella: la bloqueó en redes sociales y desapareció sin asumir ninguna responsabilidad. Albita intentó comunicarse y exigir el pago, pero solo recibió evasivas, burlas y hasta amenazas.

Incluso afirma que la madre de su ex amiga llegó a confrontarla personalmente: “Me vino a amenazar, me dijo que ella se iba a encargar de que la deuda no se pagara”.

Desde entonces, han pasado dos años y Albita continúa cargando con las consecuencias: trabaja todos los días de la semana para poder cubrir el préstamo y ya espera el proceso legal para resolver el caso.